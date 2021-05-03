Paris Savcılığı, Ruanda Soykırımı'yla ilgili suçlamaların reddini istedi

Fransa'da savcılık, ordunun 1994 yılında Bisesero katliamlarına kayıtsız kaldığı yönündeki suçlamaların reddedilmesini talep etti.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Fransız ordusunun katliamlar sırasında Hutulara yardım etmediği savunuldu.

Buna göre, Turkuaz Operasyonu'nda görevli 5 generale suçlama yöneltilmedi.

Tahkikat hakimlerinin suçlamaları reddetmesi ya da soruşturmaları yeniden başlatması bekleniyor.

Olay

Fransa'daki sivil toplum kuruluşları ve Bisesero katliamından kurtulan 6 kişi, Fransa ordusunun bu katliamlardaki eylemsizliği hakkında 2005’te suç duyurusunda bulunmuştu.

Ruanda'da Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsiler'e karşı, 7 Nisan 1994’te soykırım başlattı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetti.

Fransa ordusu, Bisesero tepelerinde yüzlerce Tutsi’yi terk ederek katledilmelerine sebep olmakla suçlanıyor.

Katliama göz yuman Paris yönetiminin, olaylara Turkuaz operasyonu ile çok geç müdahale ettiği öne sürülüyor.

Fransa hükümeti tarafından tarihçi Vincent Duclert başkanlığındaki komisyona Ruanda Soykırımı raporu hazırlatılmıştı.

Raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğunun bulunduğu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı savunulmuştu.