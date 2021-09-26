Parayla saadet olmaz

Japon imparatorunun birinci derece varisi olan prenses sade bir törenle evlenecek. Tokyo'da hukuk eğitimi alan prenses evlendikten sonra ABD'de avukatlık yapacak.

Japonya'da imparatorluk geleneğine karşı gelen Prenses Mako, soylu olmayan bir aileye mensup okul arkadaşıyla evlenme kararı almasından sonra tüm kraliyet unvanlarından vazgeçti.

Japon İmparatoru Naru Hito'nun yeğeni Prenses Mako şimdi de halktan biriyle evlenen kraliyet mensubu kadınlara verilen 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddeti.