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Parayla saadet olmaz

Aşkı için kraliyet unvanlarından vazgeçerek 2017'de Kei Komuro ile nişanlanan Japon Prenses Mako, şimdi de "parayla saadet olmaz" diyerek, hakkı olan 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddetti.

Japon imparatorunun birinci derece varisi olan prenses sade bir törenle evlenecek. Tokyo'da hukuk eğitimi alan prenses evlendikten sonra ABD'de avukatlık yapacak. 

Japonya'da imparatorluk geleneğine karşı gelen Prenses Mako, soylu olmayan bir aileye mensup okul arkadaşıyla evlenme kararı almasından sonra tüm kraliyet unvanlarından vazgeçti.

Japon İmparatoru Naru Hito'nun yeğeni Prenses Mako şimdi de halktan biriyle evlenen kraliyet mensubu kadınlara verilen 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddeti. 

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