Papaz, Nikol Paşinyan'ı kiliseden kovdu

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan’da devam ediyor.

Ateşkesin Ermenistan’ın aleyhine olduğuna savunanlar Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istiyor.

Anlaşmadan sonra ülke çapında eylemler devam ederken, uzun süre saklanan Paşinyan halkın karşısına çıkmaya başladı.

TOKALAŞMAYIP KOVDU

Son olarak ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor kilisesindeki taziyeye giden Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından kiliseden kovuldu.

O anlar ise kameralara yansıdı.