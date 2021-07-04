Papa hastaneye kaldırıldı

Papa Françesko'nun tekrar eden karın ağrısı ve karında şişkinlik gibi şikâyetlere neden olan "semptomatik diverküler stenoz"dan mustarip olduğu öğrenildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Françesko'nun bugün Roma'da papaların tıbbi tedavi gördüğü Gemelli Hastanesi'nde ameliyata alınacağını duyurdu.

İLK KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Papa Françesko, Katolik dünyasının ruhani liderliğine yükseldiği 2013 yılından bu yana ilk kez hastaneye kaldırılıyor. Papa bugün Vatikan'daki Aziz Petrus meydanında geleneksel pazar ayini sırasında binlerce kişiye hitap etmişti.