Papa Franciscus geleneksel Noel mesajında Kovid-19 aşısı için çağrı yaptı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını, her zamankinin aksine Kovid-19 önlemleri sebebiyle Aziz Petrus Meydanı'na bakan bazilikanın locasından değil, Apostol Sarayı'ndan yaptı.

Ruhani lider, Noel gününün kırılgan insanlara, hastalara, salgının ekonomik sonuçları nedeniyle işsiz kalanlara, zorluk çekenlere ve aile içi şiddete maruz kalanlara yardımlar getirmesini diledi.

Konuşmasında dünyayı bir yıldır etkileyen Kovid-19 salgınına geniş yer ayıran Papa, "Hükümet liderlerinde, sağlık sektöründen başlamak üzere uluslararası iş birliği ruhu yenilensin ki böylece herkesin aşılara ve tedavilere erişimi sağlansın. Sınır tanımayan bir meydan okuma karşısında engeller koyamayız. Hepimiz aynı gemideyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye, Irak ve Yemen'de savaşın yüksek bedelini çocukların ödediğine dikkati çeken Papa Franciscus, Noel döneminin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gerilimleri azaltmak için doğru zaman olmasını umduğunu da söyledi.

Savaş ve salgından yorulan Suriye halkının yaralarının bu dönemde iyileşmesini dileyen ruhani lider, "Bu dönem, uzlaşma yolundaki Irak halkına ve savaştan çok çeken Ezidilere rahatlık getirsin. Libya'ya da barış getirsin ve ülkedeki her türlü düşmanlığa son vermek için devam eden müzakerelerin yeni aşamasını mümkün kılsın." değerlendirmesinde bulundu.

Noel döneminin Hz. İsa'nın doğduğu topraklara kardeşlik getirmesi umudunu dile getiren Papa Franciscus, "İsrailliler ve Filistinliler, dünyaya kardeşliğin güzelliğini göstermek için şiddetin ve kızgınlıkların üstesinden gelen doğrudan diyalogla, karşılıklı güveni adaletli ve kalıcı bir barışı arayarak yeniden kazanabilirler." diye konuştu.

Lübnan'a ayrıca değinen ruhani lider, sorumluların özel çıkarlarını bir kenara koyarak ciddiyet ve şeffaflıkla Lübnan'a yardım etmesini, ülkenin reform yoluna girmesi, özgürlük ve barış içinde yaşamada ısrar etmesi gerektiğini söyledi.

Papa, ülkelerin, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'nın doğu bölgelerinde ateşkesi sürdürme, barışa ve uzlaşıya giden tek yol olan diyaloğu teşvik etme kararlılığının desteklenmesini istedi.

Papa Franciscus, Noel ile beraber silahlı çatışmalar ve salgından ciddi şekilde etkilenen Burkina Faso, Mali ve Nijer halklarının çektiği acıların hafiflemesi için dua ederken, "Birçok insanın kaçmak zorunda kaldığı Etiyopya'daki şiddeti durdurun." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, Şili'deki toplumsal gerilimlerin yatışması ve Venezuela halkının çektiği acılara son verilmesi için yardım edilmesi çağrısı da yaptı.

Güneydoğu Asya'daki doğal felaketlerden etkilenen Filipinler ve Vietnam'da ailelerin korunması için dua eden Papa, "Asya'ya değinirken, Arakan halkını unutamamam." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Papa Franciscus, Noel yortusu sebebiyle Roma'daki evsizler için 4 bin Kovid-19 testi bağışı yaptı.