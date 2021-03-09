Papa Francis: Sistani ile görüşmek ruhuma iyi geldi

Papa Francis, Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali el-Sistani ile yaptığı görüşmenin "ruhuna iyi geldiğini" söyledi.

Özellikle Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen yaptığı Irak ziyareti nedeniyle eleştirilen Papa Francis, seyahati dönüşünde uçakta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bazı muhafazakar Katoliklerin Ayetullah Ali el-Sistani ile görüşmesini "sapkınlıktan bir adım uzak" olarak yorumlayabileceğini tahmin ettiğini belirten Papa, ancak dinler arası ilişkiler için bazen risk almanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Pandeminin başlangıcından bu yana İtalya dışı ilk ziyaret Irak'a

Katoliklerin ruhani liderinin Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana İtalya dışındaki ilk ziyareti Irak oldu.

Ziyaret, Irak’taki Katolik cemaatinin 2019 yılında Papa’yı davetinin kabul edildiğinin ve 2020 yılında bunun gerçekleştirileceğinin bildirilmesiyle gündeme gelmişti. Böylece tarihte ilk kez bir Papa, toplam 250 bin Hristiyan'ın yaşadığı söylenen Irak’ı ziyaret etti.

Papa'nın Sistani ile gerçekleştirdiği yüz yüze görüşme ise modern din tarihinde ve Francis'in dinler arası diyaloğu derinleştirme çabalarında adeta bir dönüm noktası olarak yorumlandı.

Sistani için 'büyük bilge' yakıştırması

Uçakta konuşan 84 yaşındaki papaz, 90 yaşındaki Sistani ile yaptığı görüşmeden oldukça olumlu bir şekilde bahsetti. Francis, "Bu inanç ziyaretini yapma ve gidip bu büyük bilgeyi, Tanrı insanını bulma ihtiyacını hissettim" ifadelerini kullandı.

'Covid-19 riskinin bilincindeydim'

Öte yandan Papa, ziyaretinin hem kendisi hem de Iraklılar için yarattığı potansiyel tehlike sorulduğunda, "risklerin bilincinde" olduğunu belirtti.

Francis, kararı vermeden önce çok düşündüğünü belirterek, "Çok düşündüm, çok dua ettim. Ve sonunda kararı özgürce aldım" ifadelerini kullandı.

Ancak üç günlük ziyaretin önceki gezilerden daha yorucu olduğunu kabul etti.

Papa'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."

Biden'dan Papa'nın Irak ziyareti için "tüm dünya için umut sembolü" yorumu

Bu sırada ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis’in Irak'ı ziyaretinin "tüm dünya için umut sembolü" olduğunu belirtti.

Biden, Papa'nın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta birçok dini ve etnik çeşitlilik olduğuna ve aynı zamanda bu ülkenin en eski Hristiyan toplumlarına da ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Papa'nın Irak'a ilk ziyaretinin "tarihi" ve "memnuniyetle karşılanan" bir durum olduğunun altını çizen Biden, "Bu ziyaret Papa Francis'in kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.