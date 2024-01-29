Panathinaikos, zirvede yara aldı, Terim sinirlerine hakim olmadı!

Yunanistan Süper Ligi'nde zirveyi ilgilendiren maçta PAOK, Touba Stadyumu'nda Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırladı.

Teknik Direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun yaptığı PAOK karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 56'ncı dakikalarda Kiril Vasilev Despodov kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek golünü ise hafta başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve ilk maçına çıkan Anastasios Bakasetas 51'inci dakikada penaltıdan attı.

PAOK bu sonuçla 47 puanla ilk sıraya yükseldi. Ligde ikinci sırada 45 puanla AEK yer alırken, Fatih Terim'in takımı Panathinaikos ise 44 puanla üçüncülüğe geriledi.

Öte yandan mücadelenin ilk yarısında PAOK'un bulduğu golün ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışma büyümeden önlenirken teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş ve PAOK yardımcı antrenörü sarı kart gördü.

Bu sırada Fatih Terim'in, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya Türkçe küfür ettiği görüldü.