Palandöken: SSK ve BAĞ_KUR'lular arasında norm birliği sağlanmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen ve TBMM Genel Kuruluna sevk edilen EYT düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bağ-Kur uygulamalarındaki adaletsizlik zaman kaybedilmeden giderilmeli. Bunun için SSK’lı çalışanlar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısı zaman kaybedilmeden 7 bin 200 günde eşitlenerek norm birliği sağlanmalı. Geriye dönük borçlanmalarda mutlaka taksit imkanı verilmeli” dedi.

“STAJ SİGORTASI EMEKLİLİĞE SAYILMALI”

TBMM Bütçe Plan Komisyonu’nda esnaf ve sanatkârların beklentilerinin karşılanmadığını beklentilere yönelik taleplerin TBMM Genel Kurulu’nda yasanın görüşülmesinde dikkate alınarak düzenleme yapılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lılar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısının eşitlenmesinin yanı sıra staj mağdurlarının da sorunları mutlaka çözülmeli. Çünkü staj mağduriyeti çözülmediği zaman iş yerlerinde ara elaman bulma imkânımız olmaz. Staj süresi sigortalılığa sayıldığı takdirde her alanda ara elaman sıkıntısı çözüme kavuşur” diye konuştu.