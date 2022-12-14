Palandöken: Kriz var ithal değil yerli malı kullanalım!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken pandemi sonrası tüm dünyada yaşanan enerji krizi, artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle insanların zor duruma düştüğünü belirterek yerli malı kullaılmasını önerdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, "yatırım yapmanın ve yerli ürünleri tercih etmenin tam zamanı. Dünyanın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu bu dönemde bizlere düşen görev, her alanda öncelikli tercihimizi yerli üründen yana kullanmak olmalı. Paramız yurtdışında değil yurtiçinde kalmalı” dedi.

“ÜLKEMİZİN YERLİ ÜRETİM YELPAZESİ DAHA DA GENİŞLETİLMELİ”

Ülkemizin son zamanlarda özellikle savunma sanayii ve otomotiv sektöründe yerli ve milli olma yolunda başarılı şekilde ilerlediğini anlatan Palandöken "İçinde bulunduğumuz dönemde yerli malı kullanımının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Yapılacak çalışmalarla kalitesini ve işçiliğini dünyanın kabul ettiği yerli üretimin yelpazemizin daha da genişletilerek artırılması milli ekonomimiz için çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü üretimin artması ve dışa bağımlılığın azalması bir ülkenin kalkınmasını, büyümesini ve uluslararası alanda söz sahibi olmasını sağlar. Bu kapsamda vatandaşlara ve esnafımıza düşen görev ise tarımdan hayvancılığa, tohumculuktan sanayiye, tekstilden teknolojiye kadar tüm ürünlerde öncelikle yerli üretimi tercih etmektir” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN İSRAFINDAN KAÇINMALIYIZ”

Üretimin artmasıyla birlikte israfın da mutlaka önlenmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Tutumlu olma ve yatırım yapma alışkanlığı küçük yaşlarda edinilir. Çocuklarımıza daha okul sıralarından başlayarak tutumlu olma, para biriktirme ve israftan kaçınma gibi alışkanlıklar kazandırılmalı. Yerli malı kullanmayı teşvik edici kamu spotları oluşturulmalı. İhtiyaç fazlası alışverişten kaçınılarak elektrik, su gibi enerji ve doğal kaynakların israfı mutlaka önlenmeli. Öyle ki tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz döneminde tutumlu olmak, ihtiyaç kadar satın almak, para biriktirmek ve yatırım yapmak kendi cebimize fayda sağlarken milli ekonomimiz için de büyük önem arz ediyor” dedi.