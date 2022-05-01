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Pakistan'ın kuzeyinde bir petrol deposunda yangın çıktı

Nowshera bölgesinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken 25 tanker kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hayber Pakhtunkhwa  eyaletinin Nowshera  kentindeki bir petrol deposunda çıktı.

Alevler hızla yayıldı.

Bölgeye çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

150 petrol tankerinin bulunduğu alandaki 25 tanker kullanılamaz hale geldi.

Yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. 

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