Pakistan'ın eski başbakanına silahlı saldırı!

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Khan, ülkenin Pencap eyaletinin Vezirabad bölgesinde yaptığı protesto yürüyüşü sırasında konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda ateş edilmesi sonucunda ayağından yaralandı.

Yerel basına göre, kimliği belirsiz saldırganlar, Khan'ın Vezirabad'daki Allah Ho Chowk yakınlarında bulunan aracına silahla saldırdı.

Khan tarafından kurulan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) liderlerinden Fawad Chaudhry hastaneye kaldırıldı. PTI Senatörü Faisal Javed ve mitingin diğer birkaç katılımcısı da açılan ateş sonucu yaralandı.

İmran Khan kimdir?

Pakistanlı siyasetçi, eski kriket oyuncusu ve Bradford Üniversitesi'nin eski rektörü olan Imran Khan, Pakistan'da Başbakan olarak görev almıştı.

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu.

Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi.

2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi.

Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.