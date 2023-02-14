Pakistan'daki toplu tecavüz iddiası eylemlere neden oldu!

Başkent İslamabad'da yer alan Fatima Cinnah Parkı'nda perşembe günü yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan 24 yaşındaki bir kadın, iki silahlı adam tarafından tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

Kadın, yanında erkek iş arkadaşıyla birlikte parkta yürürken, önlerine çıkan iki silahlı kişinin yollarını kestiğini ve kendisini parktaki ağaçlık alana götürdüklerini iddia etmişti.

Buna göre saldırganlar, kadının kıyafetlerini parçalayıp kendisine tecavüz etti.

İslamabad polisi, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'e açıklamasında, suçluların henüz yakalanmadığını bildirdi. Saldırganların kimliklerine dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), saldırıya uğrayan kadının kimliğinin gizli tutulması gerektiğini gerekçe göstererek, pazar günü olayla ilgili yayın yasağı getirdi.

Aktivistler parkta eylem başlattı

Gelişmeler üzerine ülkedeki kadın hakları aktivistleri de sokağa döküldü.

Parkta eylem başlatan gruplar, “Pakistanlı kadınları ve çocukları kurtarın” ve “Başka bir kız kardeşimizin daha acı çekmesine izin vermeyin” yazılı pankartlar taşıdı.

Pakistan'daki Kadınların Özgürlüğü Yürüyüşü adlı hak grubu, yayımladığı açıklamada, ’’Pakistan’da giderek artan bir cinsel barbarlık söz konusu. Devletin ve toplumun bu konudaki sessizliği suç niteliğinde ve kabul edilemez.’’ ifadelerine yer verildi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu'na göre 2021'de ülkede en az 5 bin 200 kadın tecavüze uğradı. Ancak uzmanlar, birçok kadının toplum tarafından yargılanmaktan çekindiği için ihbarda bulunmadığını, dolayısıyla asıl rakamın çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

Cinsel davalarda yüzde 3' oranında suçlu hüküm giyiyor

Reuters'ın Aralık 2020'de Karaçi merkezli Tecavüze Karşı Savaş adlı sivil toplum kuruluşundan aktardığı verilerine göre, ülkedeki tecavüz ya da cinsel davalarının sadece yüzde 3'ünden azı suçlunun hüküm giymesiyle sonuçlanıyor.