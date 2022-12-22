Pakistan'daki Taliban saldırılarını durdurmazsanız vururuz!

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Pakistan Talibanı’nın (TTP) kontrol edilmediği takdirde Kabil ile ilişkilerin etkileneceğini Afganistan'a aktardıklarını belirterek, bu ülkedeki Taliban geçici yönetimine uyarıda bulundu. Zerdari, Pakistan’ın Washington Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TTP’nin kontrol edilmediği takdirde Kabil ile ilişkilerin etkileneceğini Afganistan'a söylediklerini aktaran Zerdari, bu ülkedeki Taliban geçici yönetimine uyarıda bulundu.

Zerdari, TTP’nin Afganistan topraklarından artan saldırıları sebebiyle asayişin kötüleşmesinden endişesini vurgulayarak, Afgan Talibanı’nın aşırılıkçılara karşı operasyon başlatması halinde ihtiyaç olursa Pakistan’ın destek sağlayacağını ifade etti.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.