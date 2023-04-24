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Pakistan'da patlama: 12 polis öldü 50'den fazla yaralı!

Pakistan'da gerçekleşen patlama sonucunda çoğu polis, 12 kişi hayatını kaybederken; 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan bir terörle mücadele bürosunda iki patlama gerçekleşti.

Patlamalar sonucunda en az 12 polisin hayatını kaybettiği bildirilirken, 50'den fazla yaralı olduğu açıklandı.

Swat bölgesindeki Kabal kentinde bulunan terörle mücadele bürosunda gerçekleşen iki patlamanın ardından karakolun tavanı çöktü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

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