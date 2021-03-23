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Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir ofisin yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Afganistan sınırındaki Çaman şehrinde, motosiklete yerleştirilen bomba güvenlik güçlerine ait bir ofisin yakınında patlatıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

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