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Akıma kapılan adamı böyle kurtardı

Pakistan Karaçi'de elektrik akımına kapılan kişi, ölümden döndü.

Pakistan'da korku dolu anlar kayda geçti.

Karaçi şehrinde bir kişi, dükkanın kepengini kapattığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Çaresiz adamın imdadına, o sırada arkasında bulunan kişi yetişti.

ELEKTRİK AKIMINDAN KURTARMA ANLARI

Durumu farkeden kişi, boynundaki atkı benzeri cismi adamın boynuna dolayarak geri çekti.

O anlar, saniye saniye bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pakistan'da elektrik çarpmasından kurtarılan adam

 

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