AjansHaber.com.tr Dünya Yolcu treninde patlama

Pakistan yolcu treninde patlama gerçekleşti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde hareket halindeki yolcu treninde patlama meydana geldi.

Pakistan'ın Peşaver şehrine gitmek üzere Belucistan eyaletinin Ketta şehrinden kalkan bir yolcu treninde patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polis Mian Mahboob yaptığı açıklamada, patlamanın trenin Pencap eyaletinin Chichawatni bölgesinden geçtiği sırada yaşandığını ve patlamaya neyin yol açtığının ise henüz bilinmediğini ifade etti.

Pakistan Demiryolları Sözcüsü Babar Ali Raza da yolcu treninde patlama olduğunu doğrularken, uzmanların detayları netleştirmeye çalıştığını söyledi.

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