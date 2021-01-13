Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğini yoğunlaştırmaya karar verdik

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yakın ve dostane ilişkiler yürüttüğünü, üçlü ilişkilerde son derece önemli bir güvenin tesis edildiğini kaydetti.

Bugünkü görüşmelerde, ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi iş birliği konularının ele alındığını belirten Kureyşi, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kureyşi, üç ülkenin barışı, istikrarı ve bulunduğu bölgelerdeki refahı geliştirmek istediğinin altını çizerek, "Bizler bu çerçevede üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik. Bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Üç ülke arasındaki uyum ve daha iyi anlayış için medya etkileşiminin ve parlamentolar arası ilişkilerin artırılmasına vurgu yapıldığını belirten Kureyşi, enerji, çevre, halklar arası ilişkiler konusunda da iş birliğini artıramaya yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Kureyşi, toplantıda Cammu Keşmir’de ağır insan hakları ihlalleri, uzun süreli "askeri kuşatma" ve Hindistan'ın bölgenin demografisini değiştirmeye yönelik tek taraflı eylemleri konusunda mevkidaşlarına bilgi verdiğini bildirerek, "Pakistan halkı ve hükümeti ve Keşmirliler, Türkiye ve Azerbaycan'a Cammu ve Keşmir meselesindeki ilkeli destekleri dolayısıyla müteşekkir." dedi.

Pakistan'ın Dağlık Karabağ meselesinde sorunun barışçıl yollardan ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesine yönelik çağrıda bulunduğunu belirten Kureyşi, Pakistan’ın tüm bölgesel ve küresel problemleri barışçıl yollarla ve uluslararası yasalar ışığında çözülmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Kureyşi, yabancı devletler tarafından finanse edilen terörizm dahil terörizmin tüm formlarıyla mücadelede iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını, mevkidaşlarına Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için bölgedeki devlet destekli terörizmle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinde iki toplumun siyasi eşitliği temelinde kapsamlı bir çözüme yönelik çabalara Pakistan'ın destek verdiğini dile getiren Kureyşi, mevkidaşlarının Pakistan'ın Afgan barış sürecindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.

Kureyşi, bu toplantının üç ülke arasındaki yakınlığı daha da artıracağını sözlerine ekledi.