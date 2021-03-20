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Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı

Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı. Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanın Kovid-19 testinini pozitif çıktığı haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Başbakan İmran Han, iki gün önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.
Başbakan'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Han'ın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde karantina altında olduğunu aktardı.

Han, 18 Mart'ta Sinopharm firmasının Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.

220 milyon nüfuslu Pakistan'da koronavirüs vakalarında keskin yükseliş devam ediyor.

 

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