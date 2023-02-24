Öztrak: Deprem bizim milletimizin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Kahramanmaraş merkezli depremde ölenler için söylenen "kader" açıklamasına itiraz ederek, "Coğrafya kaderse biz bu kadere teslim bayrağı çekmeyeceğiz. Bu kadere vatandaşlarımızı teslim etmemek için aklın, bilimin gerektirdiği her türlü tedbiri alacağız. Kültürümüzü, estetiğimizi, akılla, bilimle, liyakatle birleştireceğiz. Coğrafyamızın gerçekleriyle uyumlu, hem güzel hem de güvenli şehirler inşa edeceğiz." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdilik 43 bin 556 kişinin depremde hayatını kaybettiğini belirtti. Öztrak, "Cenazelerimizin gerçek sayısını ise hala bilmiyoruz. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Ruhlarımız yaralı. Yüreklerimiz yangın yeri. Yüreklerdeki bu yangın da kolay kolay küllenmeyecek." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki milletimiz çok büyük bir millettir. İnsanımızın karakteri asildir. Felaketi duyar duymaz, çıplak elleriyle tırnaklarıyla enkaza koşan, taş kaldıran, binlerce gönüllüye aslan parçası gençlerimize şükran borçluyuz. Yine bölgeye yardım için yarışan, gecesini, gündüzüne katan sivil toplum kuruluşlarına, uykuyu unutan devlet kurumlarımızın fedakar personeline ve elbette güvenlik kuvvetlerimize müteşekkiriz.

Yine ülkemize arama kurtarma ekiplerini gönderen, adını tek tek sayamayacağımız 88 ülkeye, ayrımsız, istisnasız şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii kendi acımızdan, komşumuzun acısını paylaşmaya fırsat bulamadık. Deprem bizimle beraber, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni de vurdu. Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bir taziye mektubu göndererek, Suriye halkının acısını paylaştı."

"İnsani kayıplarımız kadar maddi kayıplarımız da büyük"

Koordinasyonsuzluk nedeniyle depremdeki en kritik altın saatlerin heba edildiğini iddia eden Öztrak, "Beyler hazırlıklı olmasalarmış kaos yaşanırmış. Ne kaosu, milletimize kıyameti yaşattınız. İlk gün itiraf ettiğiniz gibi yaşadıklarımız, herhangi bir afeti yönetecek bir hazırlığınız olmadığını gösterdi. O zaman ne yapacaksınız? Elinizi tutan yok, istifa mektubunuzu yazacaksınız." açıklamasını yaptı.

Öztrak RTÜK'ün bazı televizyon kanallarıyla ilgili ihlal kararlarına ilişkin soruya verdiği yanıtta ise "Bu yönetim, kendi sorumlulukları ortaya çıkmasın, hataları konuşulmasın, algı yönetimlerini istedikleri gibi serbestçe yapabilsinler diye muhalif televizyonların üzerinde RTÜK sopasını sürekli sallıyor. Biz, her zaman özgür medyadan yanayız, özgür medyayı yönetenlerin millet tarafından denetlenmesini de demokrasinin teminatı olarak görüyoruz." dedi.