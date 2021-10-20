Özrü kabahatinden beter "Saçı kısaydı erkek zannettim"

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli, otomobilden inen kadın sürücüye fiziksel şiddet uyguladı. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler güçlükle uzaklaştırdı.

"Saçları kısa olduğu için fark etmedim"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsüne, "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, şiddete maruz kalan Sühendan K, ambulansla hastaneye götürüldü.