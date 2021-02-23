Özlem Zengin'e hakaret eden kişi tutuklandı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle avukat Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Tutuklandı
Başsavcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Mert Yaşar, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mert Yaşar, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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