Özlem Zengin: "Hedef gösteriliyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle dün gece Eyüpsultan'da gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yaşar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.