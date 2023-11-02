Özhaseki’den teşekkür paylaşımı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden özellikle İklim Kanun taslağı çalışmasında büyük desteği olduğunu belirttiği TBMM Çevre Komisyonu üyelerine teşekkür mesajı yayınladı.

Başta TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum olmak üzere tüm üyelere destekleri için teşekkür eden Bakan Özhaseki’nin mesajı şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan partilerimizin milletvekillerinden oluşan Çevre Komisyonu üyeleri ile bir araya geldik.

İklim değişikliğiyle mücadelemizi, daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek için hazırladığımız İklim Kanun Taslağı başta olmak üzere çevre projelerimizi görüştük.

Yeşil Kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle, ortak evimiz dünyamızın yarınları için yüksek çevre bilinci ve hassasiyetiyle çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz.

Çevre Komisyonu Başkanımız Sayın Murat Kurum ve tüm komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum.”