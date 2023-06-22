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Özgür Özel'e tazminat cezası!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri sebebiyle 50 bin TL manevi tazminat cezası aldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri sebebiyle 50 bin TL manevi tazminat cezası aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bugün görülen duruşmada; 26.04.2023 tarihli konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretimiz ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti."

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