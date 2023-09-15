Özgür Özel adaylığını açıkladı!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

CHP Genel Merkezi'nde konuşan Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu bir yolculuğun hikayesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikayesidir.

"Kadro hareketiyiz"

Ellerinizdeki kitapçık bu amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır.

"Parti yönetimi, kırılmayı görmedi"

Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

"Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez"

Partimizin 39 milletvekilliğini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

"Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmelidir"

İkinci yüzyılın CHP’si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmelidir. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir.