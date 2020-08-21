Özgür Demirtaş'ın çikolata örneğine tepki yağdı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş'ın Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen doğalgazla ilgili yaptığı "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." paylaşımına tepki yağdı.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 20, 2020

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber hakkında dün İngiliz haber ajansı Reuters'ın çok konuşulan bir iddia ortaya atmıştı. İki Türk yetkiliye dayandırılan haberde “Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu" öne sürülmüştü.

Venezuela ABD ambargosu altında

Bu gelişmeleri hazmedemeyenlerden biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılardan tepki topladı. Venezuela bilindiği üzere ABD'nin çıkarlarına ters yönetim nedeniyle ambargo nedeniyle ekonomisi zor durumda bulunuyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen ay, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Ereğli açıklarında "Tuna-1" bölgesinde sondaj çalışmalarına başladığını duyurmuştu.

Tuna-1 bölgesi nerede?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede.

Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.

Sosyal medyada büyük tepki topladı

Prof. Özgür Demirtaş'ın sözleri Twitter'da sert kaşılık buldu. Birçok kullanıcı Demirtaş'ın sözlerine tepki gösterdi.