Özel, TBMM Genel Kurulu’nda ilk kez konuştu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada partisinin bütçeye ret oyu vereceğini söyledi. Konuşması sırasında başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğini de eleştiren Özel'in sözleri AK Parti sıralarında tepkiye yol açtı. Sözlü tartışmaların ardından Meclis'te kısa süreli gerginlik yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler sırasıyla 2024 yılı Merkezi Hükümet Bütçesi’ne ilişkin görüşlerini kürsüden aktardı. Sırasıyla Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP, MHP, CHP ve AK Parti temsilcisi milletvekilleri bütçeye yönelik fikir ve görüşlerini paylaştılar.

Özel ilk kez kürsüde

CHP lideri Özgür Özel, Genel Başkan olarak Genel Kurul’da ilk kez konuştu. Numan Kurtulmuş’un geçmişteki sözlerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Özel, başkanlık sistemini getiren 2017’deki anayasa değişikliğini eleştirdi. Özel’in sözleri AK Parti sıralarından tepki ile karşılandı. AK Partili milletvekilleri Özel, “Anayasa’ya kim evet dedi? Milletin iradesinden mi rahatsızsın?” sorusunu yöneltti.

Kurtulmuş'tan açıklama

Özel’in konuşmasında, kendisine yönelik sözlerine ilişkin bir açıklama yapan Başkan Numan Kurtulmuş, “Bekir Bozdağ’ın Meclisteki diğer partilerin Grup Başkanları ve Grup Başkan Vekilleriyle bir toplantı yaptığını gördüm ve zaten böyle bir toplantı yapılmasına gerek kalmadı” diyerek şöyle devam etti:

“Ali Mahir Başarır Bey’e de telefon ederek bu durumu paylaştım ama bizim maksadımızın dışında, saat verilerek sanki o gün bir toplantı sözü verilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Meclis Başkanı olduğum için şimdiye kadar buna cevap vermedim, bunun böyle bilinmesini arzu ederim. İkincisi en başta söylediğim şey, yine Meclis Başkanının tarafsızlığıyla elimi kolumu bağlıyorsunuz, keşke şöyle serbest bir ortamda, istediğiniz her ortamda Türkiye'deki verilen siyasi mücadelenin hangi badirelerden geçerek bu noktaya geldiğini şöyle aklıselim bir şekilde tartışma imkânımız olsa ama sözlerinizde şu çağrışımı da asla kabul etmediğimi ifade etmek isterim: Sanki Sevr’i savunanları savunuyormuş gibi ya da Amerikan, İngiliz mandacılarını savunanları savunuyormuş gibi bir hâletiruhiye içerisinde olmayın.

İkincisi: Değerli arkadaşlar, 6 tane olayın ismini veriyorum, bunların 3 tanesi Osmanlı döneminde oldu, 3 tanesi cumhuriyet döneminde oldu. Bunlardan birincisi Babıali Baskını’dır, bunlardan bir diğeri Feriye Baskını’dır, bir diğeri ise Abdülhamit Han’ın hallıdır. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kimler var, bunları araştırın. Öyle görüyorum ki Cumhuriyet tarihinde de 3 tane mesele var. 1960 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 27 Nisan muhtırası var; bunların yanında da kim var, bunların karşısında kimler var?”

Özel’in konuşmasının ardından Başkan Kurtulmuş, gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.