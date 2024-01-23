Özel, seçimler için Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam Ankara’da bir araya geldi. Buluşma ile ilgili olarak açıklama yapılmazken, CHP Genel Merkezi'nden sadece iki kare fotoğraf paylaşıldı.

Görüşmenin ardından kulislere yansıyan bilgilere göre Özel’in 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin Kılıçdaroğlu’ndan destek istediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun Çankaya için Alper Taşdelen’in görevine devam etmesini önerdiği dile getiren CHP’ye yakın isimler, ayrıca eski genel başkanın tekrar sahalarda yer almasının uygun olmayacağını yönde görüş bildirdiğini söylediler.

Bu arada partinin kritik ismi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise Ankara Çankaya için önerdiği CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye Özel ve ekibinin sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.