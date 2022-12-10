Özel: “Başkan imza atarsa, taraf olur”

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara değindi. "Hafta başından itibaren herkes diken üstünde ve yüreği ağzında" diyen Özel, Türkiye'nin en önemli gündeminin bu olduğunu ifade etti.

Söz konusu olay hakkında hazırlanan iddianamede eş için 67, baba için 22 yıl hapis isteminde bulunulduğunu ve tutuksuz yargılanacaklarını öne süren Özel, "faillerin tutuklu yargılanması gerektiğini" söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi çalışmasıyla ilgili toplantıya katılmasını eleştiren Özel, "Meclis Başkanı tarafsızdır, tarafsızlığına da halel getirecek hiçbir şey yapmaz." dedi.

Şentop'un, Yassıada Mahkemelerini kaldıran kanun teklifine imza atmasına da itiraz ettiğini hatırlatan Özel, itirazının tutanaklarda da yer aldığını bildirdi. Özel, "Daha ne itiraz edeceğiz? 'Çekin bu utancı Meclis tutanaklarından, niye imza attın tek başına' demişim." diye konuştu.

Özel, önceki dönem Meclis Başkanlarından İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve Bülent Arınç gibi isimlerin kendi alanları dışında bir kanun teklifine imza atmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanları eğer sıcak siyasetin içinde tartışma konusu bir meseleye imza atarsa, taraf olur. Yönettiği oturumlarda verdiği kararlar tartışmalı olur. Çocukken Beşiktaşlıydı diye, maçın hakeminin Beşiktaş forması giydiğini gördünüz mü? 'Çocukken Galatasaraylıydım' diyen hakemin odasında Galatasaray ile ilgili bir amblem olsa, çocukken Fenerbahçeli olan bir hakem Fenerbahçe'nin kongresine gitse, nasıl olacak bu iş? Olacak iş değil."

Kanun teklifi inceleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifini TBMM Başkanlığına sunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bu kardeşiniz okuduğu okulda başörtü yasağına karşı çıkanlar arasında. Bunu herkes biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu telefon açıyor YÖK Başkanı'na, 'Niye uğraşıyorsunuz çocukların başörtüsüyle?' diyor. O da diyor ki 'siz karşısınız.' 'Bırakın, uğraşmayın bu işlerle' diyor. Bu sorun öyle çözüm sürecine giriyor. Üniversitelerde o günden sonra bu mesele sorun olmaktan çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat süreci veya başörtüsü yasağı ile ilgili nerede bir yanlış yapılsa "CHP yaptı" algısı oluşturulduğunu savunan Özel, bazı yanlışlar içinde olmuş, CHP'de göreve gelmiş iki üç kişinin ismi üzerinden CHP'nin topyekun sorumlu olarak gösterildiğini söyledi. Özel, "Fırsatçılık desen fırsatçılık değil, açıkça bir istismar." dedi.

Anayasa değişiklik teklifini hukukçular, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının incelediği bilgisini veren Özel, "Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda kanun teklifinin içeriği ve meselenin siyasi olarak değerlendirilmesi üzerinden açıklamayı yapacağız. Bu süreçte buna istismarcı bir şekilde yaklaşmanın da kimseye faydası yok." diye konuştu.