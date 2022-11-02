Soylu-Özdağ gerginliği

Türkiye'deki Suriyeli ve Afganlı göçmenlerle iligili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Umut Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışma sürüyor.

Politikasını "göçmen karşıtlığı" üzerine kuran Özdağ ile Bakan Soylu arasındaki gerginlik Suriyeli ve Afgan göçmenler nedeniyle başlamıştı. Bakan Soylu'nun TGRT'de yayınlanan bir televizyon programında Özdağ hakkında "Bunlar bu ülkenin çocoğu değil, Soros çocuğudur, bir operasyon çocuğudur" açıklamasını yapmıştı. Bu sözler üzerine Özdağ TBMM'den İçişleri bakanlığına yürümek istemiş ve Soylu'ya yönelik olarak parti kurmak için ABD büyükelçisi ile görüşmek istediğini ancak randevu alamadığını iddia edip "uyuşturucu tacirleri ile en çok fotoğraf çektiren içişleri bakanı" tanımlaması yapmıştı.

Karşılıklı suçlamalar devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Zafer Partisi Genel Başkanı hakkında tehdit ve hakaretten fezleke düzenlendi. Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM Başkanlığına gönderilen fezleke Anayasa-adalet karma komisyonunda ele alınacak.