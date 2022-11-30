Öz Sağlık-İş Sendikası KHK'de zorunlu emeklilik düzenlemesinin kaldırılmasını istedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert imzasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a gönderilen mektupta, hazırlıkları devam eden emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin, 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçiler açısından zorunlu emeklilik uygulamasını içermemesini talep etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Sert, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerine de gönderdiği mektupta, EYT sorununun çözümü için atılan adımları, olumlu ve çalışma hayatında bir hak teslimi olarak gördüklerini ve desteklediklerini ifade etti.

2018'de yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin kadroya geçirildiğini anımsatan Sert, o dönem çıkarılan 696 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonucu kadroya geçen bu personelin emeklilik şartlarının ise 696 sayılı KHK'nin ilgili maddelerine göre emekli aylığı almayı hak ettikleri gün, istekleri dışında zorunlu emekliye sevk edilecek şeklinde düzenlendiğini hatırlattı.

Sert, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bizler 696 sayılı KHK'nin zorunlu emeklilik içeren maddesinde düzenleme beklerken, 696'lı işçilerin emeklilik şartlarının da EYT düzenlemesi içine dahil edileceği, herhangi bir gönüllülük durumunun göz önünde bulundurulmayacağı ve bu durumdaki işçilerin de EYT kapsamında emekli olabileceği yönündeki haber, yorum ve uzman görüşleri, hem bizi hem de çalışanları büyük bir endişeye sevk etmiş bulunmaktadır. Sadece kendi iş kolumuzla ilgili yaklaşık 30 bin tecrübeli-kıdemli işçiyi 40'lı yaşlarda emekli ederek kamudaki sağlık ve sosyal hizmet alanında büyük bir boşluk oluşturacak bu işlem, mevcut emeklilik politikaları ile çelişmekte, devlet memurlarının ya da eski kadrolu işçiler ile İŞKUR üzerinden işe başlayan işçiler arasında da büyük eşitsizlik ortaya koymaktadır. Taşerondan kadroya geçen işçilere başka herhangi bir ölçüt getirmeden ve gönüllülük esasına dayandırılmayan bu tür düzenleme, bir yandan kamuyu ağır bir kıdem tazminatı yükü altına sokacak, diğer yandan da EYT ile binlerce insanın mağduriyeti giderilirken, 696'lı binlerce çalışanın ise mağduriyetine sebep olacaktır."