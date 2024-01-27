Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada?
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...
Yüksek Seçim Kurulu tarafından (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekildi.
İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri:
1- AK Parti
2- İYİ Parti
3- SOL Parti
4- Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Yeniden Refah Partisi
9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi
33- DEVA Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi
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