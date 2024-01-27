AjansHaber.com.tr Siyaset Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada?

Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada?

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

Yüksek Seçim Kurulu tarafından (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekildi.

İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri:

1- AK Parti

2- İYİ Parti

3- SOL Parti

4- Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Yeniden Refah Partisi

9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu!
MHP 55 adayını daha açıkladı
İsveç oylamasından ilginç tespitler!
Meclis’te “Sıfır Atık” çalışmaları sonuç verdi!
AK Parti emekli zammı için önerge verdi!
Kadının soyadı alma zorunluluğu kalkıyor!
Yenişehirlioğlu: “Emekli maaş önerimizi sunacağız”