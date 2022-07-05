AjansHaber.com.tr Gündem Otoyollarda bayram yoğunluğu erken başladı

Otoyollarda bayram yoğunluğu erken başladı

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini uzatmak isteyenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle güzergahta araçlar yavaş ilerlerken, İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Trafik ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoldaki trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 19 zanlı yakalandı!
Benzine zam geliyor!
Erol Evcil'in de arasında olduğu 5 kişi tutuklandı
RTÜK'ten şiddet içerikli yayın uyarısı!
Memur-Sen'den seyyanen zam talebi
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması netleşti