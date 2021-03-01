Otonom Atak Elektric, mart ayında Romanya’da yollarda olacak

İlk yerli otonom elektrikli otobüs Otonom Atak Electric’in ilk ihracatı Romanya’ya yapıldı ve araç Romanya’da teknopark içinde kullanılacak. Şirketin önümüzdeki günlerde teslimatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

BURSALI KARSAN’IN İKİNCİ İHRACATI İSE ABD’YE OLDU

Ayrıca kısa süre içerisinde Avrupa’dan bir sipariş daha bekleyen Karsan, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. Otonom Atak Electric için hedef pazar, Kuzey Avrupa olarak belirlenmiş.

Ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek kapasiteye sahip. Aracın sahip olduğu teknolojilere baktığımızda sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini algılayabilen ve aracın birçok yerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom Atak Electric’in özellikleri arasında yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom Atak Electric, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.

İLK ELEKTRİKLİ OTONOM OTOBÜSÜN YAZILIMI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK’DA GELİŞTİRİLDİ

Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le işbirliği yapıldı.2019 yılında kurulan ADASTEC otonom ve bağlantılı toplu taşıma araçları için yazılım platformu geliştirmekte. ADASTEC açık otonom araç

platformu modern, otonom ve paylaşımlı toplu taşıma araçlarının tüm çevre servisleriyle birlikte devreye alınmasını sağlamaktar. Boğaziçi Üniversitesi Teknopark ofisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdüren ADASTEC’in San Francisco ve Detroit’de ofilseri bulunmakta.

ADASTEC’in geliştirdiği Seviye4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric’in üzerine inşa edildi.

İLK YERLİ OTONOM ELEKTRİKLİ OTOBÜS 3OO KM. MENZİLE SAHİP

Atak Electric’in sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili Otonom Atak Electric’de de bulunuyor. Otonom Atak Electric’in drive-by-wire donanımları ile teknolojik sensörlerdeki bilgileri işleyen ve yönlendiren özel yazılımı sayesinde Seviye 4 otonom özelliği sunduğunun altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş “Merkezi yönetim sistemiyle araçlarla sürekli iletişimde kalınarak gereken durumlarda müdahale edecek ve 3. parti yazılımlarla veri paylaşım imkanı sunacak gerçek bir otonom toplu taşıma aracını pazara sunuyoruz.Bu seviyeyle aracımız planlanmış bir rotada, ister bir

kampüste isterse gerçek trafik koşullarındaki toplu taşıma rotalarında sürücülü veya sürücüsüz olarak kullanılabiliyor. Gece veya gündüz olsun, yağmurlu ve karlı hava şartlarında olsun,otonom sürüşte 50 km/s hızlara kadar çıkarak rotalarda çalışabiliyor.Otonom Atak Electric, sahip olduğu özelliklerle rotada duraklara yanaşma yapabilecek, inme-binme

süreçlerini yürütecek, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlayacak. Kısacası trafiği daha akıllı bir hale getirerek hata payını minimuma indirecek” bilgisini verdi.

KARSAN’IN 12, 18 METRE SINIFINDA YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ OTONOM OTOBÜSLERİ YOLLARA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Karsan CEO’su Okan Baş ‘’12 ve 18 metre sınıfında yeni elektrikli modellerimiz Otonom Jest üzerinde çalışıyoruz ve yakında yolda olacaklar. Bugüne kadar teslim edilen Atak ve Jest Electric’lerin toplamda 1 milyonun üzerinde kilometre yol kat ederek elektrikli araçlar alanında ciddi bir tecrübeyi Karsan’a kazandırdı. Geçtiğimiz dönemde seri üretime hazır hale getirdiğimiz Atak Electric bir ara istasyondu. Bugün karşınızda bulunan Otonom Atak Electric ise bizim odak noktamız. Bunu ilk günden beri bu şekilde planladık. Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık.Atak Electric ile başlayıp devamında ilerlemek istiyoruz. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız” dedi.

OTONOM DÖNÜŞÜMÜN, İLK TOPLU TAŞIMADA OLMASI BEKLENİYOR

Karsan CEO’su ’’Karsan olarak bu alanda yaklaşık 3 senedir çalışıyoruz.Yerli bir markanın yüzde 100 elektrikli araç üretmesi ve bu araçların dünya devlerinin oyun sahasında iddialı şekilde büyümesi ülkemiz açısından çok önemliydi. Yaklaşık iki yıl gibi kısa sürede 30 farklı Avrupa şehrinde elektrikli modellerimiz Jest Electric ve Atak Electric’te 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Şimdi de sıra Otonom Atak Electric’te. Toplu taşıma araçları üreten bir şirket olarak otonomu ana rota olarak belirlememizin önemli bir sebebi var. Toplu taşıma araçları binek araçların aksine güzergahları belli araçlardır. Bu nedenle, binek otomobillerin aksine “otonom dönüşümü” toplu ulaşım için çok daha hızlı olacak. Biz, otonomun toplu taşıma araçları için 15-20 yıl önden gideceğine inanıyoruz’’ açıklamasını yaptı.

ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker yaptığı açıklamada, “Otonom Atak Electric ile birçok ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Karsan işbirliğimiz sayesinde flowride. ai otonom araç yazılım platformumuzu toplu taşıma sektörünün kullanımına sunduk. Geliştirdiğimiz Otonom Sürüş Yazılımı ile belirli rotalarda çalışan tam boyutlu ticari araçlar, operasyonlarını tamamıyla sürücüsüz olarak gerçekleştiriyorlar. Yazılım platformumuz bulut ortamında otonom araç filosunun sürekli ve güvenli

olarak işletilmesini sağlıyor. Yazılım platformumuzun mobil uygulamaları otonom araç ile ilgili bilgilere yolcuların ve filo yöneticilerinin anında erişimini sağlıyor.” şeklinde konuştu.

OTONOM ATAK ELECTRİC SENSORLERİYLE 360 DERECE GÖRÜŞ SAĞLIYOR

Otonom Atak Electric’te bulunan en önemli teknolojilerden birisi olan kendi kendine hareket edebilen sürücüsüz araç teknolojisi insan faktörüne ihtiyaç duymadan yolu, trafik durumunu ve çevre şartlarınırahatlıkla algılayabilmesi. Böylece, sürüş sistemleri mekanik bir bağlantı olmadan elektronik sistemlerle kontrol ediliyor. Otonom Atak Electric’te gelişmiş LiDAR sensörler yer alıyor. Bu sensörler, lazer ışık demetleri göndererek en kritik açılarda bile 120 metreye kadar bir

mesafede etkin şekilde çalışıyor ve etraftaki objelerin santim hassasiyetinde 3 boyutlu olarak belirlenmesini sağlıyor. Ayrıca, ön kısımda yer alan radarın yaydığı radyo dalgaları 160 metreye kadar objelerin tespitini ve hareketini tüm hava koşullarında algılıyor.

TERMAL KAMERALAR CANLI TESPİTİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

RGB kameralarla aracın 6 farklı noktasında yüksek çözünürlüklü görüntüleri işleyerek hem objelerin mesafelerini ölçerken hem de objeleri tanımlayabilen Otonom Atak Electric, araç, yaya veya diğer objelere ait ayrımı kolayca gerçekleştiriyor. Öte yandan, sahip olduğu termal kameralar sayesinde ışık ve hava koşullarından etkilenmeden aracın etrafındaki canlıların sıcaklık değişimlerini algılayabilen ve buna göre tespitte bulunabilen Otonom Atak Electric böylece yayalara ve diğer canlılara karşı ekstra güvenlik sağlıyor. Otonom Atak Electric’te yüksek hassasiyette konum bilgisi ileten yüksek çözünürlüklü haritalar,

GNSS, ivme ölçer ve LiDAR sensörleri sayesinde ise aracın konumu hassas ve güvenli bir şekilde belirlenebiliyor.

İlk yerli Seviye 4 otonom elektrikli otobüs, Otonom Atak Electric, otomotiv sektöründe ticari araç sınıfında yüksek teknolojisiyle katma değerli ihracat geliri sağlamış olacak.