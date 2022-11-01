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Otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Uşak'ta otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 141 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi 60 hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Otomobildeki M.N. ve Z.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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