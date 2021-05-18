Otomobil sektöründe çip krizi büyüyor

Otomotiv sektöründe kullanılan yarı iletken çip tedarikindeki sıkıntı sürüyor. Bu nedenle büyük otomobil üreticilerinin çoğu üretime ara verdiğini veya üretim miktarında ciddi kısıtlamalara gittiğini açıkladı.

Otonomi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir premium araçta 3 bin adet çip var. Bu çok büyük bir rakam. 2021’in ikinci çeyreğine yaklaşıyoruz, henüz bayilerde 2021 araçlar gelmemiş durumda. Vatandaş bir markayı almaya bayiye gittiğinde cebinde para dahi olsa istediği markayı alamıyor."

Daha az araç üretilecek

Dünyaca ünlü otomobil firmalarını vuran kriz nedeniyle Mazda da bu yılki üretimini 100 bin düşürecek. Japon üreticisi Honda ise bu yıl karında yüzde 10,3 düşüş tahmin ediyor.

Sektör temsilcileri ülkelerin üretim kesintilerinden kaynaklı olarak önümüzdeki süreçte Türkiye'ye araçların sınırlı sayıda geleceğini öngörüyor. İç pazarda ise ikinci ele talebin artması bekleniyor.