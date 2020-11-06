Otobüste kalp krizi geçiren yolcuya polisten müdahale

1 Temmuz'da 500-T numaralı özel halk otobüsünde Beykoz Kavacık'ta TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde iken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini gören, vatandaşlar şoföre haber verdi. Şoför, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişteki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde bulunan Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nün önünde otobüsü durdurarak polisten yardım istedi.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPTI

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis, kalp krizi geçiren yolcuya müdahale etti. Yolcuyu oturduğu koltuktan kaldırarak koridora yatıran polis, yolcuya uzun süre kalp masajı yaptı. O anlar özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.