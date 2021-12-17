Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı

Koronavirüs salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti.

Geçtiğimiz Mart’ta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi. Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı.

Otobüs bileti 350 TL, uçak bileti 400 TL

İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL’den başlıyor. Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.

Yüzde 100 zam geldi

Zonguldak-Eskişehir arası pandemiden önce 70 liraya gidip geliyordum. Şu an 145 lira. Bir anda yüzde 100 zam olması çok garip. Kız arkadaşım geliyor, gidiyor. Bir hafta önce buraya 70 TL’ye gelirken şu an 90 TL’ye geliyor. Bir haftada artan bir zam var 220 TL kadar ve bu saçmalık yani. İnsanlar uçakları tercih eder, hem daha konforlu hem daha hızlı” diye konuştu.