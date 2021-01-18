ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının ise 27 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.
📌2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021
📌Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
📌Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.#YKS2021 pic.twitter.com/pbAdtuUCCO
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