ÖSYM sınavları ertelendi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Değerli Adaylarımız, koronavirüs ile mücadele kapsamında 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Artan koronavirüs vakaları kapsamında birçok yeni tedbir kararı alınırken, sınavların akıbeti de merak konusu oldu. Hafta sonu yapılacak olan açık öğretim sınavları ileri bir tarihe ertelenirken, ALES sınavı için herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.