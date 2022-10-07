ÖSYM kâr açıkladı!

Kamu kurumları içerisinde faaliyet alanı ile ilgili olarak kâr eden nadir kamu kurumlarından birisinin ÖSYM olduğu ortaya çıktı. 2017 yılında yıllık geliri 525 milyon 768 bin TL olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) çoğunluğu adayların ödediği sınav ücretlerinden oluşan gelirleri 2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporuna göre 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 445 milyon 927 bin TL gideri olan kurumun 585 milyon TL’nin üzerinde kar etti.

Geçen 2021 yılında 767 milyon 630 bin TL gelir elde eden kurumun 2022 yılının ilk yarısında 1 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etmesi çeşitli soruları da beraberinde getirdi. ÖSYM'nin ticari bir kurum olmadığını belirten Ankara Milletvekili Levent Gök konuyu TBMM gündekmine taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığının yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Levent Gök "ÖSYM’nin mali durumunun göz önüne alınarak sınav ücretlerinin yeniden düzenlenmesi" gerektiğini söyledi.Gök elde edilen gelirin nerelerde harcandığını da sordu