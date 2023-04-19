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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı!

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları 2 şüphelinin aracında yapılan aramada 18,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki 2 kişi ile sorguları sonucu bağlantılı oldukları belirlenen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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