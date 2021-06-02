Osmaniye'de korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 09.14'te Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Meydana gelen depremin 2 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

23 MAYIS'TA YİNE SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Mayıs saat 19.54 te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlenmişti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.