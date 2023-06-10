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Osmaniye'de feci kaza! 2 ölü, 8 yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri civarında aynı yönde seyir halindeki 34 PN 7641 ve 33 TF 473 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Osmaniye ve Adana'nın Ceyhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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