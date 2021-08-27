Osmaniye'de doktorla tartışan savcı hakkında karar

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi doktoru K.G.G. ile muayene olmak için hastaneye giden Osmaniye Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı M.B. arasında tartışma çıktı.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartışma sonrası doktor K.G.G.'nin "basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla M.B.'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ, KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bu kapsamda, Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Başsavcılık, savcı M.B. hakkında "basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "delil yetersizliği ve unsur yokluğu nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne 12 Nisan'da muayene olmak için giden cumhuriyet savcısı M.B. ile hastanede görevli ortopedi doktoru K.G.G. arasında tartışma çıkmış, tartışmayla ilgili iddialar üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yazılı açıklama yaparak, doktor K.G.G'nin, savcı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirtmişti.