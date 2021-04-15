Osman Nuri Kabaktepe İBB'ye sordu: 121 milyar TL ile ne yaptınız?

Osman Nuri Kabaktepe, CHP’li İBB yönetimine belediye bütçesini, merkezi hükümetten gelen bütçeyi ve borçlanma ile alınan kaynakları nerede harcadıklarını sordu.

'REKLAM FİLMLERİNE Mİ HARCADINIZ?'

‘Engelleniyoruz’ mazeretine karşılık merkezi hükümetten bütçe kesintisi olmadığını, İBB Meclisi’nde de borçlanma taleplerinin kabul edildiğini hatırlatan Kabaktepe, “İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?” dedi.

'BELEDİYE KAYNAKLARI NEREYE HARCANIYOR?'

Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde CHP’li İBB yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığına dikkat çekti. Bugüne kadar AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılışını yapmaktan ve büyük ölçüde

tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir faaliyetin olmadığını vurgulayan Kabaktepe, belediye kaynaklarının nerelere harcandığının merak konusu olduğuna vurgu yaptı.

CHP’li İBB yönetimi ise son 2 yılda toplam 19 milyar TL borçlandı. Bu sene içerisinde de 9 milyar TL daha borçlanmayı hedeiyor.