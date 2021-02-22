Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı oluyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti kulisleri hareketlendi. AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe'nin tek aday olarak kongreye gireceği iddia edildi.

Bayram Şenocak, İstanbul il başkanlığı için tekrar aday olmayacağını duyurdu. Şenocak'ın twitter'dan yaptığı açıklamalarının ardından il başkanlığı için sosyal medyada Osman Nuri Kabaktepe'nin adı ortaya atıldı.

Osman Kabaktepe'nin adının İstanbul İl Başkanlığı için geçmesinin ardından internette yer alan bir fotoğraf tekrar gündem oldu. Merhum Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı o fotoğraftaki bir diğer ismin de Kabaktepe olduğu belirtildi.

Refah kadrolarında yer aldı

Milli Gençlik Vakfı'nda görev alan Kabaktepe, Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevlerinde bulundu. Kabaktepe son olarak Saadet Partisi'nden 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Fatsa Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti.

"İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oluyor"

Kabaktepe'nin adının kulislerde konuşulmaya başlamasının ardından konuyla ilgili bir tweette gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Ersoy, Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağını yazdı.

Yılmaz'dan Kabaktepe'ye tebrik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da Kabaktepe'nin İstanbul İl Başkanlığı bayrağını devralacağını söyleyerek tebrik etti.