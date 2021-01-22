Osman Kavala hakkında flaş karar!

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Gezi Parkı davası kararlarını onamayarak Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin sağlanması ile yargılamanın devamına karar verdi.

Osman Kavala hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkmıştı.