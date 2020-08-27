Türkiye'den kararlılık adımı

Doğu Akdeniz’de Yunanistan kaynaklı gerilim devam ederken Almanya öncülüğündeki çözüm arayışlarında istenen noktaya gelinemedi. Türkiye’nin gelişmeler karşısındaki tutumu ise net. Ankara, bulunduğu mevcut konumundan geri adım atmayacak ve başta Oruç Reis olmak üzere Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemiler bulundukları bölgelerden geri döndürülmeyecek. Türkiye, bölgedeki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde icra ettiğini başta BM olmak üzere tüm uluslararası platformlara bildirdi. Türkiye, bölgedeki gelişmelerde gerilimin tarafı olmayacak ancak karşı taraftan gerilimi artıracak herhangi bir adım da karşılıksız kalmayacak. Olası bir tacize meşrû müdafaa hakları çerçevesinde misliyle mukabele edilecek.

EN UFAK GERİ ADIM YOK

Oruç Reis’in bölgedeki ilk aşama faaliyetleri için belirlenen süre bugün (27 Ağustos) doluyor. Ancak gelinen son aşamada Oruç Reis’in limana dönmeksizin faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan’ın aynı sahada Navtex (deniz duyurusu) ilanı ardından yaptığı açıklamada, “Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Türkiye ne Oruç Reis’in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır” demişti. Mevcut Navtex sahası ve ilerleyen dönemde yeni Navtex ilanlarıyla Oruç Reis’in planlı araştırma faaliyetleri, Meis adası güneyi ve Rodos adası batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.

12 MİL İYON’DA

9 Haziran’da İtalya, 7 Ağustos’ta ise Mısır ile deniz yetki alanlarını belirleme (MEB) anlaşmaları imzalayan Yunanistan, İtalya’ya bakan karasuları konusunda ilginç bir karar aldı. Atina yönetimi, İyon denizi karasularını 6’dan 12 deniz miline çıkardığını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin diğer bölgelerde de (Ege Denizi) aynısını yapma hakkını saklı tuttuğunu ileri sürdü. MEB anlaşmalarının görüşüldüğü parlamentoya seslenen Miçotakis, İtalya ile paylaştıkları İyon Denizi’nde kıta sahanlığını genişletmeye yönelik yasa tasarısını kısa süre içinde sunacaklarını söyledi. Türkiye aynı durumun Ege Denizi için dayatılması halinde bunun savaş sebebi sayılacağını pek çok kez duyurmuştu.